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Апелляционный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,1 млрд гривен
15:54 08.11.2017 |
Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национального банка.
27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория).
Они просили отменить решение НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым они были признаны инсайдерами Приватбанка.
На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).
Из материалов суда следовало, что Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.
17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.
При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса тоже считаются связанными с Приватбанком лицами.
Суд пришел к выводу, что не доказано существенное участие Игоря Суркиса в родственных с Приватбанком компаниях - ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1", ООО "Гравис-Кино" и ЧАО "Телекомпания "ТЕТ".
Суд сослался на то, что в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей Игорь Суркис не указан владельцем существенного участия, бенефициаром, участником, руководителем или любым другим лицом по указанным структур.
Также суд решил, что НБУ должным образом не доказал связь Игоря Суркиса в том числе с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Никопольским заводом ферросплавов" (одним из бенефициаров которых является Коломойский).
6 ноября Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Национального банка, Министерства финансов, Фонда гарантирования кладов физических лиц.
Национальный банк уже подал кассационную жалобу в Высший административный суд и обратился в суд с просьбой приостановить исполнение вышеупомянутого решения к решению спора в кассационной инстанции.
"Мы считаем, что суды первой и апелляционной инстанции нарушили процессуальное законодательство, проигнорировали представленные доказательства по делу и вынесли неправосудное решение. На данный момент изучается возможность обратиться по этому поводу в Высший совет правосудия", - сообщили агентству в Нацбанке.
НБУ подчеркивает, что решение о вхождении государства в капитал Приватбанка, принятое в декабре 2016 года - обоснованное и законное решение государства, которое реализовано в соответствии с законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", ст. 41.1.
"Это решение позволило не только защитить более 20 млн граждан Украины, которые хранят средства в этом банке и пользуются его сервисами, но и избежать системных рисков для банковского сектора, что стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране", - отметили в НБУ.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.
17 мая суд обязал Приватбанк вернуть 364 млн гривен А-банку, который принадлежит братьям Суркисам.
Кроме того, в начале ноября 2017 года трасти держателей еврооблигаций Приватбанка гонконгская Madison Pacific Trust Limited потребовала досрочного погашения бумаг, которые также были списаны в капитал банка при национализации.
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