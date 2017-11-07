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НБУ признал неплатежеспособным банк Богуслав
17:19 06.11.2017 |
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В соответствии с требованиями статьи 76 закона "О банках и банковской деятельности" 6 ноября правление Нацбанка приняло решение №708-рш / БТ "Об отнесении ПАО "Банк Богуслав" к категории неплатежеспособных".
По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации банка.
"Банк "Богуслав" подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение августа-октября 2017 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения неработающих активов, увеличения объема обеспечения по кредитам", - сообщает Нацбанк.
По состоянию на 1 ноября банк "Богуслав" не обеспечил выполнение мер, предусмотренных планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированного размера уставного капитала и запланированного размера регулятивного капитала.
Размер регулятивного капитала банка "Богуслав" на 1 ноября 2017 был меньше одной трети от минимального уровня.
Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности" Нацбанк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2017 96% (5,6 тысяч человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. гривен.
Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом.
Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 178 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, акционерами банка являются Владимир Романенко (76,53%) и Наталья Вакуленко (23,47%).
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 67-е место (572,354 млн гривен) среди 101 действующего банка.
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