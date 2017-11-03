ГП Антонов подтвердило переговоры с Россией по Руслану

ГП Антонов выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 Руслан российской авиакомпании Волга-Днепр. Об этом сказано в сообщении госкомпании.

"С целью соблюдения своих обязательств по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, согласно письму-разъяснению Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП Антонов выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 Руслан ООО Авиакомпания Волга-Днепр", - сказано в сообщении.

В ГП Антонов заявили, что Волга-Днепр не входит в перечень компаний, в которых согласно решению СНБО Украины применяются санкции.

"Указанный самолет имеет Свидетельство о регистрации гражданского ПС и может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики. Таким образом, ГП Антонов как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами", - отмечается в сообщении.

Госпредприятие напомнило, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов Ан, в частности, транспортного самолета Ан-124-100 Руслан. Именно поэтому увеличение ресурсов этой авиационной техники - прерогатива исключительно ГП Антонов.

"Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки Ан приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков", - отметили на предприятии.

Напомним, ранее сегодня российское издание КоммерсантЪ сообщило, что Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по самолетам Ан-124-100.

В парке российской Волга-Днепр 12 Русланов, которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Но держателем сертификата типа самолета, разработанного еще в СССР, остается ГП Антонов. По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов, хотя сам назначенный ресурс гораздо больше - 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.