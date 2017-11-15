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За 9 месяцев ING Bank (Украина) сократил прибыль в 6,5 раза до 101 млн гривен
07:24 15.11.2017 |
В январе-сентябре ING Bank (Украина) сократил чистую прибыль в 6,5 раза до 100,96 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (651,1 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал ING Bank (Украина) закончил с убытком 28,6 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 39 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 90,6 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 602,4 млн гривен, чистые комиссионные расходы - 55,4 млн гривен.
Активы банка в 2017 году уменьшились на 43% до 9,9 млрд гривен, кредитный портфель уменьшился - на 44% до 6,9 млрд гривен, а обязательства выросли - на 34% до 6,1 млрд гривен.
2016 год ING Bank (Украина) закончил с прибылью 791 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в Украине нидерландскую группу ING представляет ING Bank (Украина).
В 1994 году ING Bank N.V. открыл представительство в Киеве, а в декабре 1997 года был зарегистрирован как банк со 100% иностранным капиталом.
ING Bank (Украина) обслуживает международные компании и крупных украинских корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр продуктов и услуг коммерческого банкинга при поддержке соответствующей сети ING в регионе Центральной и Восточной Европы.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 20-е место (9,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|17 358,5
|9 954,2
|-42,7
|Кредиты клиентам
|12 170,8
|6 854,4
|-43,7
|Средства клиентов
|4 540,5
|6 081,6
|33,9
|Всего капитала
|3 737,9
|3 563,9
|-4,7
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