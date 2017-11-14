За 9 месяцев А-банк увеличил прибыль на 8% до 157 млн гривен

В январе-сентябре А-банк (Днипро) увеличил чистую прибыль на 8% до 156,751 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (145,2 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 552,3 млн гривен, чистые комиссионные доходы - 234,7 млн гривен.

Активы банка в 2017 году увеличились на 18% до 3,9 млрд гривен, кредитный портфель - на 25% до 3 млрд гривен, а обязательства выросли - на 16% до 3,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, А-банк контролируют братья Григорий и Игорь Суркисы.

До октября 2015 года банк контролировался Приватбанком.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 29-е место (3,4 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: