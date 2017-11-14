Финансовые новости
- |
- 14.11.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
За 9 месяцев А-банк увеличил прибыль на 8% до 157 млн гривен
07:10 14.11.2017 |
В январе-сентябре А-банк (Днипро) увеличил чистую прибыль на 8% до 156,751 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (145,2 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 552,3 млн гривен, чистые комиссионные доходы - 234,7 млн гривен.
Активы банка в 2017 году увеличились на 18% до 3,9 млрд гривен, кредитный портфель - на 25% до 3 млрд гривен, а обязательства выросли - на 16% до 3,2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, А-банк контролируют братья Григорий и Игорь Суркисы.
До октября 2015 года банк контролировался Приватбанком.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 29-е место (3,4 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|3 256,8
|3 850,4
|18,2
|Кредиты клиентам
|2 411,5
|3 014,9
|25,0
|Средства клиентов
|2 732,2
|3 167,6
|15,9
|Всего капитала
|388,3
|545,0
|40,4
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Стокгольмский арбитраж отложил решения по спорам "Нафтогаза" с "Газпромом" на конец декабря-2017 и конец февраля-2018 - "Нафтогаз"
|Три пунктика Суркова. Почему в ближайшие полгода Волкеру не стоит ездить в Белград
|Кремль предписал компаниям давать позитивные новости
|Похороны ЖЭКа и пеня. Что означает новый жилищно-коммунальный устав
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры украли $1 млн из Банка Кредит Днепр
|Брокер ХМ провел в Малайзии новый семинар Форекс
|Акционеры Киевэнерго решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности
|За 9 месяцев Идея Банк увеличил прибыль в 2 раза до 40,5 млн гривен
|Приватизация "Укргазбанка" поможет продемонстрировать инвестиционный потенциал Украины, - IFC
|Минфин обязался полностью выйти из капитала Укргазбанка
Это интересно
|Volkswagen работает над электромобилем Beetle
|Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
|Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
|Как работают частные клубы новой волны
|Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч