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9 месяцев Сбербанк закончил с прибылью 104 млн гривен
12:18 10.11.2017 |
Январь-сентябрь Сбербанк закончил с чистой прибылью 103,979 млн гривен против убытка 2,963 млрд гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 44,3 млн гривен, во 2-м квартале - 30,1 млн гривен, в 3-м квартале прибыль банка составила 29,6 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 2,5 млрд гривен, чистые комиссионные - 241,6 млн гривен.
Активы банка в 2017 году уменьшились на 16% до 40,7 млрд гривен, кредитный портфель на 16% до 33,8 млрд гривен, а обязательства на 39% до 11,5 млрд гривен.
2016 год Сбербанк закончил с убытком 2,9 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, владельцем Сбербанка является Сбербанк России.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 8-е место (40,2 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|48 265,5
|40 678,9
|-15,7
|Кредиты клиентам
|40 303,5
|33 813,5
|-16,1
|Средства клиентов
|18 798,1
|11 534,1
|-38,6
|Всего капитала
|3 632,0
|3 736,1
|2,9
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