В январе-сентябре банк "Восток" (Днипро) сократил чистую прибыль на 30% до 46,323 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (66,5 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал банк "Восток" закончил с прибылью 17,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 13,8 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 15,1 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 336,8 млн гривен, чистые комиссионные - 126,5 млн гривен.

Активы банка в 2017 году уменьшились на 14% до 6,6 млрд гривен, кредитный портфель вырос - на 6,5% до 5,2 млрд гривен, а обязательства уменьшились - на 12% до 5,4 млрд гривен.

2016 год банк "Восток" закончил с прибылью 95,4 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, банк "Восток" контролируется Владимиром Костельманом и Владимиром Мороховским - совладельцами Fozzy Group.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 24-е место (6,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: