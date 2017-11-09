За 9 месяцев Правэкс-банк сократил убыток в 2,8 раза до 57,5 млн гривен

В январе-сентябре Правэкс-банк (Киев) сократил убыток в 2,8 раза до 57,537 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (159,4 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Правэкс-банк закончил с убытком 41,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 10 млн гривен, 3-й квартал - с убытком 26 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев составили 133,4 млн гривен, комиссионные доходы - 92,6 млн гривен.

Активы банка в 2017 году уменьшились на 15% до 3,7 млрд гривен, кредитный портфель - на 38% до 605,7 млн гривен, а обязательства - на 18% до 2,5 млрд гривен.

2016 год банк закончил с убытком 588,4 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Правэкс-банк контролируется итальянской Intesa Sanpaolo.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 27-е место (3,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн гривен 01.01.2017 01.10.2017 Изменение, % Активы 4 403,5 3 724,1 -15,4 Кредиты клиентам 982,2 605,7 -38,3 Средства клиентов 3 004,7 2 463,1 -18,0 Всего капитала 1 127,7 1 070,9 -5,0