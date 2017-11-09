За 9 месяцев ОТП Банк сократил прибыль на 24% до 667 млн гривен

В январе-сентябре ОТП Банк (Киев) сократил чистую прибыль на 24% до 667,433 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (874,2 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал ОТП Банк закончил с прибылью 279,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 65,4 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 322,5 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 1 млрд гривен, чистые комиссионные - 664,6 млн гривен.

Активы банка в 2017 году выросли на 8% до 26,8 млрд гривен, кредитный портфель вырос - на 9% до 16,6 млрд гривен, а обязательства - на 4% до 22,7 млрд гривен.

2016 год ОТП Банк закончил с прибылью 962 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, на украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.

ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП совместно с КУА "ОТП Капитал" и "ОТП Лизинг".

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 12-е место (25,47 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн гривен 01.01.2017 01.10.2017 Изменение, % Активы 24 832,4 26 842,0 8,1 Кредиты клиентам 15 211,5 16 578,5 9,0 Средства клиентов 21 802,4 22 688,9 4,1 Всего капитала 2 560,9 3 280,4 28,1