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За 9 месяцев ОТП Банк сократил прибыль на 24% до 667 млн гривен
07:34 08.11.2017 |
В январе-сентябре ОТП Банк (Киев) сократил чистую прибыль на 24% до 667,433 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (874,2 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал ОТП Банк закончил с прибылью 279,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 65,4 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 322,5 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 1 млрд гривен, чистые комиссионные - 664,6 млн гривен.
Активы банка в 2017 году выросли на 8% до 26,8 млрд гривен, кредитный портфель вырос - на 9% до 16,6 млрд гривен, а обязательства - на 4% до 22,7 млрд гривен.
2016 год ОТП Банк закончил с прибылью 962 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, на украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.
ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП совместно с КУА "ОТП Капитал" и "ОТП Лизинг".
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 12-е место (25,47 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|24 832,4
|26 842,0
|8,1
|Кредиты клиентам
|15 211,5
|16 578,5
|9,0
|Средства клиентов
|21 802,4
|22 688,9
|4,1
|Всего капитала
|2 560,9
|3 280,4
|28,1
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