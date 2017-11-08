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За 9 месяцев банк "Пивденный" увеличил прибыль на 14% до 58,4 млн гривен
17:42 07.11.2017 |
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 17,4 млн гривен, во 2-м квартале - 22,4 млн гривен, в 3-м - 18,6 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 241,1 млн гривен, чистые комиссионные - 360,4 млн гривен.
Активы банка в 2017 году увеличились на 5,6% до 21,8 млрд гривен, кредитный портфель - на 9,7% до 14,9 млрд гривен, а обязательства - на 11,4% до 13,7 млрд гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 68,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк "Пивденный" был основан в 1993 году в Одессе, является универсальным банком, развивающим направления корпоративного, малого и среднего, а также розничного бизнеса.
Крупнейшими акционерами банка "Пивденный" являются Юрий Родин (опосредованно владеет 38,2%) и Марк Беккер (опосредованно владеет 23,6%).
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 15-е место (20,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|20 674,6
|21 824,4
|5,6
|Кредиты клиентам
|13 590,6
|14 906,8
|9,7
|Средства клиентов
|12 325,1
|13 734,6
|11,4
|Всего капитала
|2 086,9
|2 148,5
|3,0
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