В январе-сентябре банк " Пивденный " (Одесса) увеличил чистую прибыль на 14,3% до 58,385 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (51,1 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

В 1-м квартале прибыль банка составила 17,4 млн гривен, во 2-м квартале - 22,4 млн гривен, в 3-м - 18,6 млн гривен.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 241,1 млн гривен, чистые комиссионные - 360,4 млн гривен.

Активы банка в 2017 году увеличились на 5,6% до 21,8 млрд гривен, кредитный портфель - на 9,7% до 14,9 млрд гривен, а обязательства - на 11,4% до 13,7 млрд гривен.

2016 год банк закончил с прибылью 68,9 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, банк "Пивденный" был основан в 1993 году в Одессе, является универсальным банком, развивающим направления корпоративного, малого и среднего, а также розничного бизнеса.

Крупнейшими акционерами банка "Пивденный" являются Юрий Родин (опосредованно владеет 38,2%) и Марк Беккер (опосредованно владеет 23,6%).

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 15-е место (20,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: