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9 месяцев Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 24 млн гривен
14:39 07.11.2017 |
Январь-сентябрь Альфа-банк (Украина) закончил с чистой прибылью 23,745 млн гривен против убытка 493 млн гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 6,9 млн гривен, 2-й квартал с прибылью 5,2 млн гривен, в 3-м прибыль составила 11,6 млн гривен.
Чистые процентные доходы банка за период составили 1,9 млрд гривен, чистые комиссионные - 980,6 млн гривен.
Активы банка в 2017 году увеличились на 5,9% до 41,3 млрд гривен, кредитный портфель - на 0,9% до 25,6 млрд гривен, а обязательства - на 12% до 35,3 млрд гривен.
2016 год Альфа-банк (Украина) закончил с убытком 4,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" компания ABH Ukraine Limited (Кипр).
Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым (16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 9-е место (37,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|38 953,9
|41 254,2
|5,9
|Кредиты клиентам
|25 629,5
|25 853,3
|0,9
|Средства клиентов
|31 495,4
|35 279,5
|12,0
|Всего капитала
|3 311,7
|3 336,0
|0,7
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