За 9 месяцев ВТБ Банк сократил убыток в 3,9 раза до 1,5 млрд гривен

В январе-сентябре ВТБ Банк сократил убыток в 3,9 раза до 1,449 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (5,612 млрд гривен).

Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.

В 1-м квартале убыток банка составил 351,7 млн гривен, во 2-м квартале - 808,3 млн гривен, в 3-м - 289,4 млн гривен.

Чистые процентные расходы банка за период составили 1,5 млн гривен, чистые комиссионные - 107,4 млн гривен.

Активы банка в 2017 году сократились на 32% до 13,6 млрд гривен, кредитный портфель на 32% до 8,6 млрд гривен, а обязательства на 43% до 4,7 млрд гривен.

2016 год ВТБ Банк закончил с убытком 6,892 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российской группе ВТБ.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 16-е место (14 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: