За 9 месяцев Укргазбанк увеличил прибыль в 2,1 раза до 250 млн гривен

В январе-сентябре Укргазбанк (Киев) увеличил прибыль в 2,1 раза до 250 млн гривен против прибыли в 117 млн гривен в январе-сентябре 2016 года.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"За 9 месяцев 2017 года Укргазбанк увеличил чистую прибыль до 250 млн гривен, что почти на 50% превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом банка запланированный показатель", - говорится в нем.

С начала года банк увеличил объем активов до 71 млрд гривен, таким образом, прирост составил 17,1 млрд гривен.

По состоянию на 1 октября кредитный портфель клиентов увеличился на 11 млрд гривен и достиг 37,7 млрд грвен.

В том числе кредитный портфель ЭКО-проектов увеличился на 2,5 млрд гривен до 4,4 млрд гривен.

Портфель привлеченных средств клиентов с начала года увеличился на 16,9 млрд гривен и составил 62,2 млрд гривен.

В отчетный период портфель ценных бумаг увеличился на 2,5 млрд гривен и достиг 23,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

Стратегия развития госбанков предусматривает продажу банка в течение 2017 года.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 4-е место (65,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Основные показатели работы банка: