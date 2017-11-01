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За 9 месяцев Укргазбанк увеличил прибыль в 2,1 раза до 250 млн гривен
13:21 31.10.2017 |
В январе-сентябре Укргазбанк (Киев) увеличил прибыль в 2,1 раза до 250 млн гривен против прибыли в 117 млн гривен в январе-сентябре 2016 года.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
"За 9 месяцев 2017 года Укргазбанк увеличил чистую прибыль до 250 млн гривен, что почти на 50% превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом банка запланированный показатель", - говорится в нем.
С начала года банк увеличил объем активов до 71 млрд гривен, таким образом, прирост составил 17,1 млрд гривен.
По состоянию на 1 октября кредитный портфель клиентов увеличился на 11 млрд гривен и достиг 37,7 млрд грвен.
В том числе кредитный портфель ЭКО-проектов увеличился на 2,5 млрд гривен до 4,4 млрд гривен.
Портфель привлеченных средств клиентов с начала года увеличился на 16,9 млрд гривен и составил 62,2 млрд гривен.
В отчетный период портфель ценных бумаг увеличился на 2,5 млрд гривен и достиг 23,7 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
Стратегия развития госбанков предусматривает продажу банка в течение 2017 года.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 4-е место (65,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.10.2017
|Изменение, %
|Активы
|53 905,9
|70 995,7
|31,7
|Кредиты клиентам
|20 351,6
|30 903,1
|51,8
|Средства клиентов
|46 180,9
|63 026,6
|36,5
|Всего капитала
|5 297,9
|5 218,8
|-1,5
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