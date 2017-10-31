Финансовые новости
- |
- 31.10.17
- |
- 05:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Укрнафта за 9 мес. увеличила чистую прибыль в 2,6 раза
19:30 30.10.2017 |
ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,6 раза (на 670,579 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млрд 97,44 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев вырос на 30,2% (на 4 млрд 621,378 млн грн) - до 19 млрд 921,978 млн грн, валовая прибыль - на 15,8% (на 1 млрд 248,817 млн грн), до 9 млрд 173,346 млн грн.
В январе-сентябре 2017 года "Укрнафта" реализовала 944,042 тыс. тонн нефти на 9 млрд 156,689 млн грн, 396,475 тыс. тонн аммиака на 2 млрд 129,755 млн грн, а также нефтепродукты на 9 млрд 221,566 млн грн.
В общем объеме реализованной за девять месяцев-2017 продукции нефть составила 29,2% (в январе-сентябре 2016 года - 51,9%), нефтепродукты - 29,4% (23,4%), аммиак - 6,8% (12,4%).
Как сообщалось, "Укрнафта" в 2016 году увеличила чистый убыток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 8 млрд 739,296 млн грн. Чистый доход упал на 21,5% (на 6 млрд 183 млн грн) - до 22 млрд 579 млн грн, а убыток от операционной деятельности возрос в 4,2 раза (на 11 млрд 184 млн грн) - до 14 млрд 698 млн грн.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка (Киев) - порядка 42% акций.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Окуева погибла, ее супруг Осмаев получил ранения в результате обстрела их автомобиля под Киевом - Геращенко
ТОП-НОВОСТИ
|Высокий спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров не посзолил курсу доллара на межбанке просесть сильнее
|Захват в Одессе. Почему за "военное рейдерство" сесть могут все
|По главной площади с джихадом. Почему сторонникам ИГИЛ так вольготно в Москве
|Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Курт Волкер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрнафта за 9 мес. увеличила чистую прибыль в 2,6 раза
|Tickmill отправился в Кению с благотворительной миссией
|Wizz Air отменила плату за ручную кладь
|"Энергоатом" в 2017 году закупит 17 партий ядерного топлива
|Хмельницкая АЭС подключила 2-й блок к энергосистеме после планового ремонта
|Сократить убытки на 10%? Решение — счет "Для новичка" от FortFS
Это интересно
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу
|Как начать разговор о повышении зарплаты: 5 советов
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах