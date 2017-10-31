Укрнафта за 9 мес. увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,6 раза (на 670,579 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млрд 97,44 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев вырос на 30,2% (на 4 млрд 621,378 млн грн) - до 19 млрд 921,978 млн грн, валовая прибыль - на 15,8% (на 1 млрд 248,817 млн грн), до 9 млрд 173,346 млн грн.

В январе-сентябре 2017 года "Укрнафта" реализовала 944,042 тыс. тонн нефти на 9 млрд 156,689 млн грн, 396,475 тыс. тонн аммиака на 2 млрд 129,755 млн грн, а также нефтепродукты на 9 млрд 221,566 млн грн.

В общем объеме реализованной за девять месяцев-2017 продукции нефть составила 29,2% (в январе-сентябре 2016 года - 51,9%), нефтепродукты - 29,4% (23,4%), аммиак - 6,8% (12,4%).

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2016 году увеличила чистый убыток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 8 млрд 739,296 млн грн. Чистый доход упал на 21,5% (на 6 млрд 183 млн грн) - до 22 млрд 579 млн грн, а убыток от операционной деятельности возрос в 4,2 раза (на 11 млрд 184 млн грн) - до 14 млрд 698 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка (Киев) - порядка 42% акций.