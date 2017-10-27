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ДТЭК перевела первый энергоблок с антрацита на газовый уголь
14:41 27.10.2017 |
Приднепровская ТЭС, входящая в компанию ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, завершила перевод энергоблока №7 на сжигание отечественного угля газовой марки. 27 октября энергоблок мощностью 150 МВт был включен в сеть, сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Перевод Приднепровской ТЭС на газовую марку угля - первый подобный проект для компании ДТЭК. Он является ключевым действием компании в рамках реализации программы по снижению зависимости от антрацита. Реализация проекта заняла шесть месяцев", - сказано в сообщении.
В середине ноября станция планирует запустить еще один энергоблок на газовом угле - №8, чтобы гарантировать стабильное производство электроэнергии и подачи тепла для Днепра.
Ежемесячный эффект экономии импортного угля благодаря переводу двух блоков ТЭС на газовый уголь составит около 90 тыс. т.
"Главное отличие газовых углей от антрацита - повышенный выход летучих веществ и высокий уровень воспламенения. Поэтому мы переоснащаем пылесистемы энергоблоков так, чтобы обеспечить достаточный уровень пожаробезопасности во время приготовления и подачи топлива в котел. Особое внимание мы уделили разделению топливного склада, где теперь во избежание воспламенения раздельно хранятся антрацитовый и газовый угли", - рассказал директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.
Переоснащение ТЭС на уголь марки Г одновременно позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферный воздух. Сокращение выбросов в сравнении со сжиганием антрацита по каждому из переведенных энергоблоков составит порядка 1,1 тыс. т.
Ранее сообщалось, что ДТЭК получила первую партию газового угля из США.
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