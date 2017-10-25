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СБУ прекратила распространение атаковавшего Киевский метрополитен и аэропорт "Одесса" вируса
20:01 24.10.2017 |
Служба безопасности Украина прекратила распространение вируса, который во вторник атаковал информационные системы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и международного аэропорта "Одесса".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українські Новини.
"Специалисты СБУ установили, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой технической поддержки компании Microsoft. Сегодня, 24 октября, кибератаки по этой схеме, в частности, получил киевский метрополитен и одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров. Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет", - сказано в нем.
СБУ также наводит рекомендации для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем.
Как сообщали Українські Новини, 12 октября СБУ предупредила о подготовке новых масштабных кибератак на государственные структуры и частные компании.
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