ГПУ подозревает четырех сотрудников Марфин Банка в выведении из банка около 300 млн грн в 2016-2017 гг

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников Марфин Банка (Одесса) в выведении из банка около 300 млн грн.

Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, в ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 г.г. через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн. Для выведения средств использовалась мошенническая схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка.

В связи с этим следователь обратился в суд с ходатайством предоставить информацию о телефонных разговорах и текстовых сообщениях одного из фигурантов дела за период февраль-апрель 2017 года, которое суд удовлетворил и обязал оператора связи ООО "Интертелеком"(Одесса) предоставить необходимую информацию.

Как сообщалось, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

И.Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".

Марфин Банк (ранее Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. Уставный капитал банка - 435 млн грн.

По данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,313 млрд грн) Марфин Банк занимал 30-е место среди 88 действовавших в стране банков.