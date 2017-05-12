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АМКУ разрешил кипрской Saggarco Limited купить более 50% Марфин Банка
11:05 10.05.2017 |
Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций Марфин Банка (Черноморск, Одесская область).
Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.
Предоставлено разрешение компании Saggarco Limited (Никосия, Кипр) на приобретение акций Марфин Банка.
В настоящее время акционером банка является Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
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