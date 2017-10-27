Укрзализныця " планирует в 2018 году на 10% обновить парк магистральных тепловозов - в ведомстве анонсировали закупку 30 новых тепловозов.

Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на заседании комитета ВРУ по вопросам транспорта, передает delo.ua.

По словам Кравцова, если раньше говорилось о закупке локомотивов, произведенных в Казахстане, то сейчас речь идет о локализации и производстве в Украине.

По данным аналитика ЦТС-Консалтинг Павла Руденко, 30 новых тепловозов - это примерно 10% от существующего рабочего парка магистральных тепловозов.

Инвентарный парк локомотивов ПАО "Укрзализныця" составляет 3562 единиц, из них: 550 ед - пассажирские (71 ед - тепловозы, 479 ед - электровозы), 1758 ед - грузовые (609 ед - тепловозы, 1149 ед - электровозы), 1254 ед - маневровые тепловозы.

На сегодня "Укрзализныця" прорабатывает вопрос по обновлению локомотивного парка - как закупки нового тягового подвижного состава, так и модернизации имеющегося парка.

Как сообщалось, в начале августа 2017 года ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric подписали письмо о намерениях совместно заниматься модернизацией существующего в Украине парка дизельных локомотивов и строительством новых. В подписанном документе говорится также о сервисном обслуживании тепловозов.