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"Укрзализныця" хочет купить 30 тепловозов в 2018 году
07:41 27.10.2017 |
Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на заседании комитета ВРУ по вопросам транспорта, передает delo.ua.
По словам Кравцова, если раньше говорилось о закупке локомотивов, произведенных в Казахстане, то сейчас речь идет о локализации и производстве в Украине.
По данным аналитика ЦТС-Консалтинг Павла Руденко, 30 новых тепловозов - это примерно 10% от существующего рабочего парка магистральных тепловозов.
Инвентарный парк локомотивов ПАО "Укрзализныця" составляет 3562 единиц, из них: 550 ед - пассажирские (71 ед - тепловозы, 479 ед - электровозы), 1758 ед - грузовые (609 ед - тепловозы, 1149 ед - электровозы), 1254 ед - маневровые тепловозы.
На сегодня "Укрзализныця" прорабатывает вопрос по обновлению локомотивного парка - как закупки нового тягового подвижного состава, так и модернизации имеющегося парка.
Как сообщалось, в начале августа 2017 года ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric подписали письмо о намерениях совместно заниматься модернизацией существующего в Украине парка дизельных локомотивов и строительством новых. В подписанном документе говорится также о сервисном обслуживании тепловозов.
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