Укрзализныця договорилась с американской General Electric о производстве в Украине

Укрзализныця и американская компания General Electric договорились о сотрудничестве в сфере модернизации существующих и изготовления новых дизельных локомотивов в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба украинского железнодорожного монополиста.

Так, компании уже задекларировали конкретные направления взаимодействия в Письме о намерениях, которое 3 августа подписали председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун, член правления Марек Роберт Залесний и генеральный менеджер GE Transportation в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки Гокхан Байхан.

"General Electric и ОАО Укрзализныця будут развивать сотрудничество для обновления парка тепловозов и сервисного обслуживания со значительным локализации с использованием комплектующих украинского производства и мощностей украинских предприятий. Это главное условие сотрудничества", - говорится в сообщении.

Планируется, что первый контракт для обновления локомотивного парка Укрзализныци будет заключен в сентябре 2017 года, а сотрудничать с GE по производству и модернизации тепловозов планируется в течение следующих 10 лет.

Локомотивы планируется задействовать в первую очередь на наиболее грузонапряженных участках, таких, как Камыш-Заря-Волноваха, а также для ликвидации узких мест на пути перевозки грузов в направлении портов.

В мае 2016 года, производители локомотивов компании Bombardier и General Electric заявили о намерении предоставить Укрзализныце локомотивы для экспериментального использования на 3-6 месяцев.

В июле 2016 года компания General Electric решила передать локомотив Укрзализныце для испытаний в Украине.

Осенью 2016-го Укрзализныця протестировала локомотив от General Electric.

Ранее в Украине тепловозы (в том числе с двигателями GE) выпускал Лугансктепловоз (которым владеет российский Трансмашхолдинг), однако его производственные мощности находятся на неконтролируемой территории в Луганске.