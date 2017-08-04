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Укрзализныця договорилась с американской General Electric о производстве в Украине
12:40 04.08.2017 |
Укрзализныця и американская компания General Electric договорились о сотрудничестве в сфере модернизации существующих и изготовления новых дизельных локомотивов в течение следующих 10 лет.
Об этом сообщила пресс-служба украинского железнодорожного монополиста.
Так, компании уже задекларировали конкретные направления взаимодействия в Письме о намерениях, которое 3 августа подписали председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун, член правления Марек Роберт Залесний и генеральный менеджер GE Transportation в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки Гокхан Байхан.
"General Electric и ОАО Укрзализныця будут развивать сотрудничество для обновления парка тепловозов и сервисного обслуживания со значительным локализации с использованием комплектующих украинского производства и мощностей украинских предприятий. Это главное условие сотрудничества", - говорится в сообщении.
Планируется, что первый контракт для обновления локомотивного парка Укрзализныци будет заключен в сентябре 2017 года, а сотрудничать с GE по производству и модернизации тепловозов планируется в течение следующих 10 лет.
Локомотивы планируется задействовать в первую очередь на наиболее грузонапряженных участках, таких, как Камыш-Заря-Волноваха, а также для ликвидации узких мест на пути перевозки грузов в направлении портов.
В мае 2016 года, производители локомотивов компании Bombardier и General Electric заявили о намерении предоставить Укрзализныце локомотивы для экспериментального использования на 3-6 месяцев.
В июле 2016 года компания General Electric решила передать локомотив Укрзализныце для испытаний в Украине.
Осенью 2016-го Укрзализныця протестировала локомотив от General Electric.
Ранее в Украине тепловозы (в том числе с двигателями GE) выпускал Лугансктепловоз (которым владеет российский Трансмашхолдинг), однако его производственные мощности находятся на неконтролируемой территории в Луганске.
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