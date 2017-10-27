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"Укргазвыдобування" за 9 мес. увеличило переработку сырья на 1,2%
07:19 26.10.2017 |
ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-сентябре 2017 года увеличило переработку нефтяного сырья на 1,2% (на 4,725 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 384,064 тыс. тонн, свидетельствуют данные на сайте компании.
В сентябре-2017 переработка сырья снизилась на 3,3% (на 1,469 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 42,975 тыс. тонн.
Предприятия УГВ за девять месяцев 2017 года произвели 315,97 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (-1,4% к январю-сентябрю-2016), 121,184 тыс. тонн пропан-бутана (-2,7%) и 38,523 тыс. тонн смеси легких углеводородов (+2,7%).
Добыча газа УГВ в январе-сентябре-2017 увеличилась на 3,9% (на 424,841 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11 млрд 341,995 млн куб. м, в т.ч. в сентябре - на 6,8% (на 80,784 млн куб. м), до 1 млрд 261,739 млн куб. м.
В то же время добыча газоконденсата, нефти и нефтебитумного флюида за девять месяцев снизилась на 3,6% (на 13,081 тыс. тонн) - до 352,482 тыс. тонн, в т.ч. в сентябре - на 3,7% (на 1,376 тыс. тонн), до 36,082 тыс. тонн.
Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения за девять месяцев 2017 года возрос на 25,3% (на 35,666 тыс. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 176,781 тыс. м, в т.ч. в сентябре - на 17,1% (на 2,923 тыс. м), до 20,052 тыс. м.
Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом - до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) - до 497,2 тыс. тонн.
Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозировал увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% - до 530-550 тыс. тонн.
УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) - до 13,002 млрд куб. м.
В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
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Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом - до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) - до 497,2 тыс. тонн.
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