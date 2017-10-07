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Акционер Альфа-Банка (Украина) выпустил очередные два транша еврооблигаций на общую сумму $100 млн
09:53 07.10.2017 |
Единственный акционер ПАО "Альфа-Банк" (Киев) - ABH Ukraine - 2 и 3 октября - выпустил два транша еврооблигации на общую сумму $100 млн, сообщается в пресс-релизе финучреждения.
Согласно документу, ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) со сроком обращения до 2 февраля и 3 ноября 2020 года. Ставка купона по облигациям с погашением в феврале установлена на уровне 8,25% годовых, в ноябре - 8,5% годовых. Выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально.
Еврооблигации включены в листинг Франкфуртской фондовой биржи.
Альфа-Банк уточняет, что это уже седьмой и восьмой подобные выпуски еврооблигаций. Первые евробонды ABH Ukraine были размещены в декабре 2015 года.
Альфа-банк (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.
Владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и уроженец Киева Герман Хан (23,27%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузьмичев - 18,12%, Петр Авен - 13,76%, Андрей Косогов - 4,08% (все - граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру активов Альфа-Банк занимал девятое место (37,602 млрд грн) среди 88 действовавших финучреждений.
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