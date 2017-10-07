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"Укрэнерго" начало публикацию данных на сайте ENTSO-E
09:40 07.10.2017 |
НЭК "Укрэнерго" начало официальную публикацию данных на сайте ENTSO-E (http://bit.ly/2xPkFiz), говорится в сообщении госпредприятия.
"Укрэнерго", в частности, обнародует планы и факт потребления и внешние перетоки.
"Это является одним из основных наших обязательств в рамках обеих евроинтеграционных проектов - получения членства в ENTSO-E и соглашения об Энергетическом сообществе", - пояснили в НЭК.
В компании отмечают, что начало публикации данных потребовало ряда согласований с администраторами платформы с сопредельных стран.
"До конца года мы ожидаем дополнительного обнародования публичных данных с нашей аукционной платформы, также намерены загружать данные по генерации", - добавили в "Укрэнерго".
Как сообщалось, в июне 2017 года глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ЕNTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.
Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения объединенной энергосистемы (ОЭС) страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.
Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".
"Укрэнерго" на лето 2017 года оценивало технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами - в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.
При этом существующий технический возможный объем обмена мощности между ОЭС Украины с ENTSO-E планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт - через 10 лет.
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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