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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Евраз-ДМЗ" за 9 мес. сократил выпуск проката на 21% из-за ремонтов во II квартале

"Евраз-Днепровский металлургический завод" ("Евраз-ДМЗ") в январе-сентябре 2017 года сократил производство проката, по оперативным данным, на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 548 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за указанный период завод снизил выплавку стали на 19,7% - до 663 тыс. тонн, чугуна - на 6%, до 767 тыс. тонн.

В сентябре метзавод произвел 71 тыс. тонн проката, 88 тыс. тонн стали, 85 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 79 тыс. тонн проката, 89 тыс. тонн стали, 92 тыс. тонн чугуна.

На сайте предприятия сообщается, что завод проводит открытый конкурсный отбор на право выполнения работ по восстановлению огнеупорной кладки неохлаждаемой зоны доменной печи №2 с неполной выдувкой печи. Срок выполнения работ: первый квартал 2018 года по согласованному графику.

Срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе - до 20 октября 2017 года.

Как сообщалось, предприятие во втором квартале текущего года осуществляло ремонты оборудования - прокатного стана №1 и ККЦ.

"Евраз-ДМЗ" в 2016г увеличил выплавку стали на 5,2% по сравнению с 2015 годом - до 1,057 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 1,068 млн тонн, в том числе товарного - на 18,5%, до 87 тыс. тонн. Завод также нарастил выпуск проката на 3,7% - до 889 тыс. тонн, в том числе полуфабрикатов - на 16%, до 554 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на 11,8% - до 335 тыс. тонн.

Предприятие специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".

"Евраз-ДМЗ" входит в группу Evraz (РФ).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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