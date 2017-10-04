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ФГИ отложил решение вопроса о реорганизации "Турбоатома" из ПАО в ЧАО
13:15 03.10.2017 |
Фонд государственного имущества Украины временно воздержится от принятия решения о реорганизации "Турбоатома", первоначально намеченного на собрание акционеров 3 октября, из публичного АО в частное АО, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве во вторник по итогам проведенного накануне утром совещания у первого вице-премьера Степана Кубива.
"Рекомендовано рассмотреть вопрос об отсрочке (проведения собраний принятия решения о реорганизации - ИФ)", - процитировали в Фонде протокольное решение совещания.
В приватизационном ведомстве добавили, что следующее совещание по этому вопросу намечено на 4 октября.
Как сообщалось, инвесткомпания "Драгон Капитал" и группа других участников фондового рынка на минувшей неделе обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману, экономическому блоку правительства и Фонду госимущества (ФГИ) с просьбой отказаться от планов преобразовать ПАО "Центрэнерго" и "Турбоатом" в ЧАО, которые уже одобрили наблюдательные советы этих подконтрольных государству предприятий.
"Запланированная смена юридического статуса резко снизит стоимость госпакетов акций в "Центрэнерго" и "Турбоатоме", которые превышают 75%, будет иметь ужасные последствия для функционирования отечественного фондового рынка и подорвет перспективы прозрачной и эффективной приватизации этих активов...", - пояснили фондовики.
Набсоветы уже назначили внеочередные собрания акционеров: "Турбоатом" - на 3 октября, "Центрэнерго" - 11 октября, чтобы принять решение о реорганизации. Помимо того на 4-е октября намечено собрание с таким же пунктом повестки дня в "Запорижжяоблэнерго", на 5-е - в "Николаевоблэнерго" и на 10-е в "Хмельницкоблэнерго".
Авторы письма отметили, что "Центрэнерго" и "Турбоатом" с рыночной капитализацией соответственно 4 млрд грн и 5 млрд грн и долей акций в свободном обращении (free float) 22% и 25% являются ведущими "голубыми фишками" фондового рынка Украины, поэтому их делистинг существенно сузит круг инвестиционных возможностей и способность инвесторов диверсифицировать свои инвестиции.
Государству в уставных капиталах ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Турбоатом" принадлежит соответственно 78% и 75% акций. Тщательнее проанализировать решение об отказе от публичного статуса этих компаний ранее призвал регулятор рынка - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
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