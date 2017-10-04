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Оккупанты признали, что в Алчевске зреет бунт из-за остановки производства
15:36 03.10.2017 |
Экономическая ситуация в ОРДЛО продолжает ухудшаться и близка к катастрофической. Причем, если раньше в "ЛДНР" это отрицали, то теперь признали на "официальном уровне".Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.
По его словам, на сайте "совета министров "ЛНР" появилось обращение, в котором описывается бедственная ситуация в оккупированном Алчевске, где еще весной остановился металлургический комбинат.
"На предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами" - говорится в этом обращении.
"Раньше такое писали только в украинских СМИ. Теперь катастрофу признают и сами ЛНРовцы. В соцсетях жители города оставляют пессимистические комментарии. Пишут, что город вернулся в 90-е. Но на самом деле все даже хуже. Потому что в 90-х был переходный период, и было понятно, что нужно потерпеть, а потом станет лучше. А теперь выхода из ситуации нет. Потому что исправить все можно будет только в случае ликвидации "ЛНР", а боевики пока никуда уходить не собираются. Кстати, вполне вероятно, что такое нетипичное для боевиков признание в собственном бессилии появилось на сайте неслучайно. В Алчевске еще с лета ходят слухи, что завод собираются вернуть ИСД, так как запустить его не получилось, и выбор теперь стоит простой - либо порезать все на металл, либо отдать назад хозяевам", - отмечает Казанский.
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