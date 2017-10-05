Металлургический комбинат «Запорожсталь» скорректирует и сместит на полгода реализацию проекта строительства кислородно-конвертерного цеха в связи с введением пошлин на г/к прокат в Евросоюзе, сообщил генеральный директор предприятия Ростислав Шурма

«На комбинате остался один большой проект - строительство ККЦ. Мы сделали проект и базовый инжиниринг. Но учитывая тенденции в Евросоюзе и перспективу введения пошлин (на г/к прокат - Ред.), мы пересмотрели наш проект», - сказал он в рамках Международного металлургического форума «Наука и инновации» в Киеве в понедельник.

По его словам, вместо модели, «когда планировалось построить два 300-тонных конвертора с 2-х ручьевыми МНЛЗ и двумя прокатными модулями, «Запорожсталь» пойдет по пути одного прокатного модуля с двумя 1-ручевыми МНЛЗ и немного снизит производительность».

Как заметил Р. Шурма, комбинату придется сдвинуть планы на полгода, но уже в ближайшее время «Запорожсталь» приступит к строительству ККЦ.

При этом гендиректор напомнил, что в «Запорожсталь» за 5 лет было вложено свыше 8,5 млрд грн. Комбинат стал самым инвнстируемым объектом в Украине.

«Почти все средства пошли на экологию. Аглофабрика: на всех шести агломашинах газоочистки установлены. Выбросы снижены до 50 мг, а на рукавных фильтрах - ниже 30 мг. По сере адсорбция выше 50%. При этом локализирована сборка газоочисток в Украине», - сообщил он.

В прокатном производстве была проблема сбросов в Днепр. Но новая травильная линия стоимостью свыше $100 млн позволила уйти от сбросов в реку.

В доменный передел было инвестировано 4,5 млрд грн. В результате доменный парк предприятия полностью обновлен и соответствует всем евронормам, констатировал Р. Шурма.

