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"Запорожсталь" скорректирует проект строительства ККЦ в связи с закрытием европейского рынка
17:21 04.10.2017 |
Металлургический комбинат «Запорожсталь» скорректирует и сместит на полгода реализацию проекта строительства кислородно-конвертерного цеха в связи с введением пошлин на г/к прокат в Евросоюзе, сообщил генеральный директор предприятия Ростислав Шурма
«На комбинате остался один большой проект - строительство ККЦ. Мы сделали проект и базовый инжиниринг. Но учитывая тенденции в Евросоюзе и перспективу введения пошлин (на г/к прокат - Ред.), мы пересмотрели наш проект», - сказал он в рамках Международного металлургического форума «Наука и инновации» в Киеве в понедельник.
По его словам, вместо модели, «когда планировалось построить два 300-тонных конвертора с 2-х ручьевыми МНЛЗ и двумя прокатными модулями, «Запорожсталь» пойдет по пути одного прокатного модуля с двумя 1-ручевыми МНЛЗ и немного снизит производительность».
Как заметил Р. Шурма, комбинату придется сдвинуть планы на полгода, но уже в ближайшее время «Запорожсталь» приступит к строительству ККЦ.
При этом гендиректор напомнил, что в «Запорожсталь» за 5 лет было вложено свыше 8,5 млрд грн. Комбинат стал самым инвнстируемым объектом в Украине.
«Почти все средства пошли на экологию. Аглофабрика: на всех шести агломашинах газоочистки установлены. Выбросы снижены до 50 мг, а на рукавных фильтрах - ниже 30 мг. По сере адсорбция выше 50%. При этом локализирована сборка газоочисток в Украине», - сообщил он.
В прокатном производстве была проблема сбросов в Днепр. Но новая травильная линия стоимостью свыше $100 млн позволила уйти от сбросов в реку.
В доменный передел было инвестировано 4,5 млрд грн. В результате доменный парк предприятия полностью обновлен и соответствует всем евронормам, констатировал Р. Шурма.
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