Мобильный оператор lifecell зарегистрировал дочернюю финкомпанию





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг), внесла в государственный реестр финансовых учреждений ООО "Пэйселл" (Киев).

Это закреплено распоряжением регулятора №3793 от 19 сентября 2017 года.

Компания зарегистрирована в августе 2017 года. Ее уставный капитал составляет 10 млн грн, из которых доля компании lifecell составляет 99,99%. Участником общества является также компания "Укртауэр", входящая, как и lifecell, в группу Turkcell, однако ее взнос составляет 1 грн.

Согласно госреестру юридических лиц, основным видом деятельности компании является денежное посредничество, а также финансовый лизинг и другие виды кредитования.

Согласно данным Turkcell, аналогичная компания работает в Турции, является инклюзивной платежной платформой, предлагающей мгновенную оплату всем клиентам через телефонный номер.

"С помощью Paycell теперь вы можете конвертировать свой номер мобильного телефона в Paycell Digital Money из магазинов Turkcell в своем аккаунте. Вы можете оплачивать счета из приложения Paycell", - говорится на веб-сайте турецкой Paycell.

Кроме того, такая же компания работает в Азербайджане. "С услугой Paycell вы можете перевести определенную сумму со своего баланса на баланс другого абонента SimSim", - говорится на ее сайте.

Как сообщалось, подобную компанию намерен запустить конкурент lifecell - мобильный оператор "Киевстар", однако, по словам его президента Петра Чернышова, оператор столкнулся с рядом регуляторных препятствий на пути к коммерческому запуску первого блока финансовых услуг, что задерживает сроки начала их предоставления. "Киевстар" намерен преодолеть их и выйти на этот рынок к концу текущего года. Дочернее предприятие "Киевстара" - ООО "Стармани" - еще в июне 2016 года получило лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте. Оператор изначально анонсировал выход на рынок финансовых услуг сначала до конца 2016 года, затем - в начале 2017 года.

Мобильный оператор ООО "лайфселл" (lifecell) - третий по числу абонентов оператор в Украине. По итогам 2016 года компания получила 928,3 млн грн чистой прибыли по сравнению с 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Ее выручка за 2016 год выросла на 8,1% - до 4,838 млрд грн, а показатель EBITDA уменьшился на 8,7% - до 1,356 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год уменьшилась на 13,2% - до 9,2 млн, показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 14,4%, до 40,6 грн.