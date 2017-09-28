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Нафтогаз вскрыл схему воровства газа фиктивными потребителями
08:26 28.09.2017 |
Предприятие Кировоградгаз обратилось в ГУ Нацполиции Кировоградской области с просьбой расследовать злоупотребления предыдущего руководства и начать досудебное расследование по факту хищения 9,8 млн кубометров газа стоимостью 78,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза Украины.
Проверка, проведенная собственным отделом безопасности и охраны Кировоградгаза, установила, что с 2009 г. по июнь 2017 г. в биллинговую систему были внесены 384 фиктивные адреса абонентов - на их лицевые счета было отнесено 9,8 млн кубометров газа стоимостью 78,4 млн грн.
"В настоящее время законодательство не обязывает газсбыты отчитываться перед государством и Нафтогазом об использовании объемов газа, приобретаемых по специальным ценам для населения. При этом Нафтогаз должен в полном объеме удовлетворять заявки газсбытов. Отсутствие такого контроля создает возможности для злоупотреблений газосбытовыми предприятиями страны", - заявили в Натфогазе.
В компании отметили, что внесли уже четыре законопроекта о предоставлении газсбытами оператору ГТС данных об объемах газа, реализованных индивидуальным потребителям. Однако до сих пор облгазы передают оператору ГТС данные только о суммарных объемах по категориям потребителей.
Кировоградгаз - единственное газоснабжающее предприятие, контрольный пакет акций которого (51%) принадлежит Нафтогазу. В июне 2017 г. Натфогазу сменил менеджмент Кировоградгаза.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз повысил цену газа для промышленных потребителей на октябрь 2017 г.
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