ООО "Металлотехника" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в группу "Евраз" (РФ) и владевшее 25,7834% акций высокоприбыльного ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог), вышло из состава акционеров предприятия.

Такое объявление дал ЮГОК в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на полученные 25 сентября 2017 года данные ООО "Первое регистрационное бюро" от ПАО "Национальный депозитарий Украины" об изменениях в реестре акционеров по состоянию на 20 сентября 2017 года.

Согласно им, доля ООО "Металлотехника" в ЮГОКе снизилась с 25,783428% в общем количестве акций (25,786006% в общем количестве голосующих акций) до нуля.

Информация о появлении новых владельцев свыше 10% акций комбината в настоящее время отсутствует.

По данным ПАО "Укрсоцбанк" на 2-й квартал 2017 года, крупнейшими акционерами ЮГОКа были Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited (все Кипр), владеющие по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника" (Днепропетровская обл.) - 25,7834%.

ООО "Металлотехника" (Кривой Рог), входящее в группу "Евраз" (РФ), осуществляло деятельность по управлению акциями ПАО "Южный ГОК".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, группа "Евраз" приняла стратегическое решение о выходе с рынка Украины, и в настоящее время реализуется эта задача. При этом он напомнил, что ранее группа продала рудник "Евраз Сухая Балка", в активной переговорной стадии ситуации по "Евраз Южкокс" и "Евраз Днепродзержинский КХЗ".

Как сообщалось, акционеры ПАО "ЮГОК" 22 мая 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет предприятия. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

На внеочередном собрании акционеров ЮГОКа, состоявшемся 5 сентября текущего года, акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию.

По итогам работы ЮГОКа в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 5 млрд 903,585 млн грн, в 2015-м - 3 млрд 486,372 млн грн, в 2014-м - 6 млрд 772,691 млн грн. В 2013 году, согласно ранее обнародованному отчету, предприятие нарастило чистую прибыль на 52,8% по сравнению с 2012 годом - до 3 млрд 300,449 млн грн (в 2012 году она составляла 2 млрд 160,307 млн грн).

Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 34 млрд 192,053 млн грн (на конец 2013 года она составляла 17 млрд 592,023 млн грн).

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

До настоящего времени ЮГОК контролировался группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

Уставный капитал ПАО - 535,915 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

