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"Энергомашспецсталь" поставила детали трем метзаводам ArcelorMittal
13:52 29.09.2017 |
ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш", поставила очередную партию деталей на металлургические заводы ArcelorMittal, сообщает пресс-служба предприятия на сайте.
В частности, для казахстанского ArcelorMittal Temirtau отгружено восемь опорных валков общим весом почти 240 т, предназначенных для стана горячей прокатки "1700" и станов холодной прокатки "1400" и "1700".
Еще два опорных валка общей массой более 49 т отправлены на бельгийский меткомбинат АМ Liege, а европейской компании ArcelorMittal Belval&Differdange поставлены четыре оси валков общим весом 32,08 т.
В пресс-релизе напоминается, что ArcelorMittal - один из ключевых заказчиков ЭМСС с 2011 года.
"Энергомашспецсталь" - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения, с 2010 года входит в машиностроительный дивизион "Росатома".
По итогам 2016 года чистый доход ЭМСС вырос на 50,5% к 2015 году до 1,85 млрд грн, чистый убыток сократился более чем вдвое - до 1,5 млрд грн.
ArcelorMittal - мировой лидер по производству стали и проката, занимает ведущие позиции на основных металлургических рынках мира, включая автомобилестроение, строительство, производство бытовой техники и упаковки.
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