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Центрэнерго меняет форму собственности
19:42 25.09.2017 |
ПАО Центрэнерго собирается изменить форму собственности на частное акционерное общество. Об этом говорится в повестке дня общего собрания акционеров, назначенного на 11 октября 2017 г.
"Изменить тип Общества с публичного на частное. Изменить полное наименование с Открытого акционерного общества Центрэнерго на Частное акционерное общество Центрэнерго", - указано в пункте повестки дня собрания акционеров.
Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,289% акций ПАО Центрэнерго, остальные акции находятся в собственности различных юридических и физических лиц.
Заместитель главы ФГИУ Юрий Никитин заявлял, что Центрэнерго может быть приватизировано в середине 2018 г.
Ранее в Фонде госимущества пояснили, что необходимость изменения типа обществ с государственной долей собственности связана с изменениями в украинском законодательстве: с 1 января 2018 г. существенно ужесточатся требования к публичным акционерным обществам. В частности, от публичных АО требуется, чтобы их акции находились в свободном обороте на бирже: для первого уровня листинга - 25% акций, для второго - 10%.
При таких условиях ПАО, в которых государству принадлежит 50% и более акций не могут обеспечить свободное обращение акций, поскольку это не предусмотрено законодательством, причем частные акционеры также не выставляют свои пакеты на биржу.
Согласно закону об акционерных обществах, преимущественное право акционеров ЧАО на приобретение акций общества может быть предусмотрено, если количество акционеров не превышает 100 человек.
Ранее также сообщалось о том, что форму собственности с ПАО на ЧАО планирует изменить предприятие Турбоатом.
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