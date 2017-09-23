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ДТЭК Энерго получил нового генерального директора
17:59 22.09.2017 |
Генеральным директором компании ДТЭК Энерго, входящей в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, назначен Дмитрий Сахарук, который с октября 2016 г. исполнял обязанности гендиректора компании. Это решение принял наблюдательный совет ДТЭК Энерго, сообщает пресс-служба компании.
Сахарук работает в ДТЭК более 7 лет. В марте 2010 г. пришел в компанию на позицию заместителя руководителя дирекции по правовому обеспечению. С июля 2010 г. был назначен и. о. директора по правовому обеспечению ДТЭК, менее чем через год был утвержден в должности директора по правовому обеспечению ДТЭК. В августе 2014 г. назначен исполнительным директором ДТЭК Энерго, а с октября 2016 г. - и. о. генерального директора.
Ранее сообщалось, что ДТЭК в августе 2017 г. завез из России 105 тыс. т антрацита для ТЭС.
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