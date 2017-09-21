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ФГИ планирует провести приватизацию ОПЗ весной 2018
18:44 21.09.2017 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует провести приватизацию производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
"Задание Фонда провести прозрачную и эффективную приватизацию этого важного предприятия, и ведутся все подготовительные работы, чтобы весной следующего года провести приватизацию ОПЗ", - цитирует пресс-службы исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.
Кроме того, ФГИ рассчитывает представить результаты оценки ОПЗ в ноябре 2017 года.
"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ. Несмотря на то, насколько важным является предприятие для региона и страны, фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной приватизации, благодаря которой были бы разрешены все проблемные вопросы его работы и он вышел бы на нормальную эффективную деятельность", - отметил Трубаров.
Ранее сообщалось, что ФГИ выбрал общество с ограниченной ответственностью "Международная консалтинговая компания-Оценка" ("МКК-Оценка") оценщиком государственного пакета акций ОПЗ.
Как сообщали Українські Новини, ОПЗ не работал с 1 января по 5 марта 2017 года и только с 6 марта возобновил работу на давальческом сырье с группой "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ).
При этом в июле завод решил остановить производство.
Договор с ЭРУ также закончился в середине июля.
В 2016 году состоялись 2 неудачные попытки приватизации ОПЗ.
В 1-м квартале 2017 года предприятие сократило чистый убыток в 3,75 раза, или на 307,081 млн гривен до 111,569 млн гривен, сократив за этот период чистый доход в 7 раз, или на 1 462,527 млн гривен до 256,153 млн гривен по сравнению с 1-м кварталом 2016 года.
2016 год ОПЗ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 2 981,47 млн гривен, при этом в 2015 году предприятие получило чистую прибыль в размере 218,514 млн гривен.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом предприятие сократило чистый доход в 2 раза, или на 5,966 млрд гривен до 5,229 млрд гривен.
ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.
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