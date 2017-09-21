Финансовые новости
- |
- 21.09.17
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Укртранснафта" направит на дивиденды 2,66 млрд грн нераспределенной прибыли
07:37 21.09.2017 |
Согласно сообщению "Укртранснафты" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принято на общем собрании компании 14 сентября 2017 года.
В частности, 1,5 млрд грн должны быть направлены на выплату дивидендов до 30 сентября, еще 1 млрд 162,585 млн грн - до 15 декабря 2017 года.
Способ выплаты дивидендов - непосредственному акционеру компании в лице НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщалось, "Укртранснафта" в 2016 году снизила чистую прибыль на 5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 519,285 млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 5,2% (на 174,744 млн грн) - до 3 млрд 504,625 млн грн.
Вся сумма чистой прибыли компании за 2016 год была направлена на выплату дивидендов.
"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.
Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Молдавии повторно принял отклоненные президентом законы
ТОП-НОВОСТИ
|Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016 – Госстат
|Уровень теневой экономики в Украине в I кв. снизился до 37% ВВП - МЭРТ
|Как Коболев ломает планы Гройсмана
|Рокадная дорога. Куда Россия сможет перебрасывать войска по новой ж/д ветке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Teletrade: ФРС играет на повышение
|РФ не будет поставлять Южмашу компоненты для ракет Зенит - РосСМИ
|Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" будет качественно обновлен, - Кистион
Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет, - отметил Владимир Кистион.
|Кабмин одобрил конкурс независимых членов в набсовет "Укрзализныци"
|"Укртранснафта" направит на дивиденды 2,66 млрд грн нераспределенной прибыли
|Акционеры производителя экскаваторов ПАО "Борекс" намерены его ликвидировать
Это интересно
|Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass
|Почему полный переход на электромобили случится не сразу
|В Швейцарии закрыли биржу по продаже поддельной криптовалюты
|Корейский конкурент BMW 3 series: три мотора, Launch Control и алюминий в салоне
|В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов
|Ford решил делать электрокары вместе с индийской Mahindra
|Dodge перейдет на платформы Maserati