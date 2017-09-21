Акционеры ПАО " Укртранснафта " решили направить нераспределенную прибыль прошлых годов в размере 2 млрд 662,585 млн грн на выплату дивидендов.

Согласно сообщению "Укртранснафты" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принято на общем собрании компании 14 сентября 2017 года.

В частности, 1,5 млрд грн должны быть направлены на выплату дивидендов до 30 сентября, еще 1 млрд 162,585 млн грн - до 15 декабря 2017 года.

Способ выплаты дивидендов - непосредственному акционеру компании в лице НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, "Укртранснафта" в 2016 году снизила чистую прибыль на 5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 519,285 млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 5,2% (на 174,744 млн грн) - до 3 млрд 504,625 млн грн.

Вся сумма чистой прибыли компании за 2016 год была направлена на выплату дивидендов.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.