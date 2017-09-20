УГД начинает закупку метанола через биржу

ПАО «Укргаздобыча» объявила электронные биржевые торги по закупке 9 тыс. т метанола технического марки «А». Об этом говорится в бюллетене торгов, обнародованном на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ).

Весь объем разбит на 4 лота по 2 250 т. Срок поставки - в течение 4 месяцев с октября по январь 2018 г.

Цена метанола определяется по формуле с привязкой к котировкам издания ICIS Methanol (Europe). Котировка умножается на предложенный участником на торгах коэффициент. Стартовый коэффициент составляет 0,95, шаг торгов - 0,01.

Предварительная стоимость метанола составляет €278,59/т.

Напомним, в конце июля «Укргаздобыча» объявляла предквалификацию контрагентов для участия в аукционе по закупке метанола. На первом этапе ПАО собирала предложения по базисам поставки, объемам, условиям оплаты и формульному ценообразованию.

Компания объявила о намерениях проводить закупки нефтяного сырья и октаноповышающего компонента метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) через УЭБ. 4 сентября состоялись первые торги по закупки сырья, на которых госкомпания купила 1 тыс. т ШФЛУ.