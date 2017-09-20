lifecell оспорит в законном порядке решение АМКУ о взыскании с него штрафа почти в 20 млн грн





Мобильный оператор lifecell категорически не согласен с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) взыскать с него штраф в размере 19,467 млн грн по делу в отношении коммуникации условий тарификации звонков, и обжалует его в установленном законом порядке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"Компания lifecell крайне удивлена решением АМКУ относительно применения штрафных санкций. Целью деятельности АМКУ является обеспечение государственной защиты конкуренции, в частности на основе равенства субъектов хозяйствования перед законом. В то же время штраф наложен на наименьшего из трех игроков на рынке, тогда как компании "ВФ Украина" (бренд "Vodafone Украина", ранее "МТС Украина") с почти вдвое большей абонбазой, применяющей аналогичный способ тарификации, комитет в декабре 2016 года предоставил лишь рекомендации, а в феврале 2017 года закрыл производство по делу без применения штрафных санкций", - подчеркивают в компании.

В пресс-службе оператора отметили, что украинский рынок телекоммуникаций до сих пор остается монополизированным, два доминирующих оператора продолжают злоупотреблять своим положением, ограничивая свободный выбор абонента и конкурентоспособность других игроков.

"На рынке отсутствует реальная конкуренция, не обеспечено эффективное регулирование рынка со стороны государства и уже который год подряд откладывается внедрение простой и эффективной услуги MNP, которая предоставляет свободу выбора и возможность абоненту переходить к другому оператору с сохранением номера, ориентируясь на качество услуг", - сообщили в пресс-службе оператора.

Там также добавили, что в этих условиях применение несправедливых санкций минимизирует возможности lifecell по инвестициям в развитие технологий следующих поколений и создает угрозу для формирования привлекательного имиджа страны для потенциальных инвесторов в будущем. Данный вопрос является особенно актуальным в преддверии проведения тендера 4G.

"Хотим также отметить, что через многие доступные каналы коммуникации оператор получал достаточно незначительное количество жалоб от абонентов по непонятности тарификации абонентами. Компания lifecell считает, что наши формулировки по тарификации направлены на исчерпывающее донесение абоненту информации, каким образом будет взиматься плата за разговор. Согласно проведенному опросу мнения потребителей, формулировку lifecell по тарификации корректно понимает более 70% опрошенных абонентов. Данный процент понимания по результатам исследования оказался выше процента понимания формулировки, разработанного вторым оператором во исполнение рекомендаций АМКУ", - резюмировали в lifecell.

Ранее в понедельник глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил, что комитет принял решение наложить штраф в размере 19 млн 466,84 тыс. грн на оператора lifecell по делу в отношении коммуникации условий тарификации звонков.

"Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "посекундная". Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой начавшейся минуты", - пояснил он.

Ю.Терентьев уточнил, что речь идет о нарушении статьи 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" - распространение информации, вводящей в заблуждение.

Мобильный оператор ООО "лайфселл" (lifecell) - третий по числу абонентов оператор в Украине. По итогам 2016 года компания получила 928,3 млн грн чистой прибыли по сравнению с 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Ее выручка за 2016 год выросла на 8,1% - до 4,838 млрд грн, а показатель EBITDA уменьшился на 8,7% - до 1,356 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год уменьшилась на 13,2% - до 9,2 млн, показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 14,4%, до 40,6 грн.