Убытки Публичного акционерного общества (ПАО) "Черноморнефтегаз" по состоянию на сегодня составляют 4 млрд 900 млн грн. Об этом в эфире "Громадське. Крым" сообщила глава правления ПАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

"По состоянию на сегодня убытки ПАО "Черноморнефтегаз" составляют 4 млрд 900 млн гривен. И эта цифра растет", - сказала она.

Она добавила, что в данный момент "Черноморнефтегаз" контролирует лишь два актива, а именно - Стрелковое газовое месторождение и корабль в Мексике.

Напомним, ранее сообщалось, что Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с другими правоохранительными органами осуществлен выход к Черному морю и осмотр объектов ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз", которые незаконно используются оккупационными властями.

Так, прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, а также незаконной разработки природных ресурсов в морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в нефти, без наличия специального разрешения на пользования участком недр