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Убытки "Черноморнефтегаза" составили почти 5 млрд гривен
16:28 18.09.2017 |
Убытки Публичного акционерного общества (ПАО) "Черноморнефтегаз" по состоянию на сегодня составляют 4 млрд 900 млн грн. Об этом в эфире "Громадське. Крым" сообщила глава правления ПАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.
"По состоянию на сегодня убытки ПАО "Черноморнефтегаз" составляют 4 млрд 900 млн гривен. И эта цифра растет", - сказала она.
Она добавила, что в данный момент "Черноморнефтегаз" контролирует лишь два актива, а именно - Стрелковое газовое месторождение и корабль в Мексике.
Напомним, ранее сообщалось, что Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с другими правоохранительными органами осуществлен выход к Черному морю и осмотр объектов ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз", которые незаконно используются оккупационными властями.
Так, прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, а также незаконной разработки природных ресурсов в морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в нефти, без наличия специального разрешения на пользования участком недр
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"По состоянию на 12 сентября 2017 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29,2 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 303 млн гривен (1%)", - говорится в сообщении.
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