Аудиторов не пустили проверить судостроительный завод Новинского

Руководство ПАО Черноморский судостроительный завод (Николаев), входящего в судостроительный субхолдинг Smart Maritime Group Вадима Новинского, не допустило проведения ревизии аудиторами, которые должны были проверить законность использования средств по государственной программе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

"Управлением Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области согласно плана проведения мероприятий государственного финансового контроля для проверки состояния выполнения ПАО Черноморский судостроительный завод Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса корвет осуществлена попытка начать контрольное мероприятие. Однако ЧСЗ, который определен исполнителем этой программы, не допустил представителей Госаудитслужбы к проведению ревизии, аргументируя тем, что в течение 2014-2017 годов бюджетных средств не получало", - сообщили в Госаудитслужбе.

Там также отметили, что за период действия государственной программы, начиная с 2011 г., Черноморский судостроительный завод получил почти 85 млн грн.

17 августа сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры проводят обыски на судостроительных предприятиях Новинского.

Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ЧСЗ, которые распределены между девятью юридическими лицами. Санкции наложены по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого в мае 2017 г. Само дело было открыто ГПУ по заявлению одного из депутатов Верховной Рады (имя не раскрывается). Другим определением суд наложил арест на все имущество завода.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 г. Инициатором банкротства является Балаклавское рудоуправление, которое, также принадлежит Новинскому.