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Налоговый долг Укрнафты с мая вырос на 1 млрд грн, – ГФС
15:47 13.09.2017 |
Налоговый долг ПАО «Укрнафта» в течение августа вырос на 402,6 млн грн и на 1 сентября составил 13,66 млрд грн. Об этом свидетельствуют ежемесячные статистические данные Государственной фискальной службы о должниках госбюджета.
На 1.09.2017 г. «Укрнафта» остается крупнейшим должником по уплате налогов перед госбюджетом. На нее приходится 19,8% всей задолженности по стране.
ГФС публикует данные по должникам с мая текущего года. На 1 мая долг компании составлял 12,729 млрд грн. По результатам мая «Укрнафта» недоплатила текущих налогов на 254,1 млн грн, в июне - на 104,6 млн грн, в июле - на 168,1 млн грн, в августе - на 402,6 млн грн. То есть суммарно за 4 последних месяца компания увеличила налоговый долг на 929 млн грн.
В свою очередь глава «Укрнафты» Марк Роллинс и вице-президент по стратегии Джонатан Поппер продолжают утверждать, что компания платит все текущие налоги и считает данные ГФС неправильными.
«По нашей информации на конец 2016 г. налоговый долг был 13,2 млрд грн. Эта же цифра не изменилась и по итогам 6 месяцев 2017 г. Если оперировать цифрами ГФС, тогда придется объяснить, почему с января по май долг сократился до 12,7 млрд грн», - утверждает пресс-служба компании.
В отчете за 2016 г., обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, компания действительно указала непогашенные налоговые обязательства на 31 декабря 2016 г. в размере 13,234 млрд грн. Учитывая данные отчета компании и статистические данные ГФС, с начала года на начало сентября долг вырос на 424,9 млн грн.
Напомним, что с 1 января этого года парламент снизил ставку рентной платы на добычу нефти с 45% до 29%. По подсчетам самой «Укрнафты», из-за снижения ренты объем ее отчислений в госбюджет по этому году должен был снизиться на 1,3 млрд грн. Компания заявляла, что намерена инвестировать эти средства в добычу, но по состоянию на август заявленные планы вложений не выполняются. В то же время «Укрнафта» продолжает убыточную для себя практику продажи СУГ компаниям из группы «Приват» по ценам, существенно ниже рыночных, а также теряет средства на нефтяных аукционах из-за манипуляций с датами их проведения.
Налоговый долг «Укрнафты» формировался с августа 2014 г. Новая команда управленцев во главе с Марком Роллинсом, которая была сформирована во второй половине 2015 г. - в первой половине 2016 г., называет этот долг «историческим» и отказывается его погашать. Эксперты отрасли связывают такое поведение экспата с его лояльностью к миноритарным акционерам во главе с Игорем Коломойским, который контролирует коммерческий и юридический блок «Укрнафты». За продажи нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа - ключевые статьи доходов компании - отвечает Феликс Лунев, а юридические вопросы курирует Вячеслав Карташов. Последний курировал договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г. Тогда из компании посредством предоплат за нефтепродукты и безоплатной отгрузки нефти было суммарно выведено около 14,7 млрд грн.
Справка enkorr
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», а компаниям, входящим в сферу влияния группы «Приват», около 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). ПАО производит сжиженный газ на Качановском, Гнединцевском и Долинском газоперерабатывающих заводах.
В 2016 г. компания получила чистый убыток в 8,739 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,518 млн т, газа - на 13,4%, до 1,301 млрд куб. м.
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