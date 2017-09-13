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Стокгольмский суд заслушает иск Коломойского к Украине на $4,7 млрд в начале 2018
15:14 13.09.2017 |
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма проведет слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на $4,7 млрд 19-26 февраля 2018 года, говорится в проспекте евробондов Украины.
Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.
В частности, они обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнения "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстрого увеличения ставок платы за недропользование; уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.
Минюст Украины в деле против миноритариев "Укрнафты" привлек британскую юрфирму Latham & Watkins.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.
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