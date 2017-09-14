ФГИ перечислил 3,05 млрд грн от продажи блокпакетов энергокомпаний в госбюджет

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины перечислил последние транши от продажи в августе пяти остававшихся в госсобственности блокирующих пакетов акций энергокомпаний, в целом обеспечив поступление 3,053 млрд грн, сообщил первый заместитель главы Фонда Дмитрий Парфененко.

"Продать эти пакеты было делом чести. И мы с честью с этим проектом справились", - написал он на своей странице в Facebook.

Госбюджет-2017 предполагает поступления от приватизации в размере 17,1 млрд грн, по итогам января-июля было перечислено 191,56 млн грн.

Министр финансов Александр Данилюк на минувшей неделе сообщил журналистам, что проект госбюджета-2018 предполагает увеличение плана поступлений от приватизации до 22 млрд грн при прогнозе курса 29,3 грн/$1, на котором строится этот документ.

По словам заместителя главы ФГИ Юрия Никитина, приватизационное ведомство надеется на основные поступления в этом году и следующем году за счет продажи контрольных пакетов акций Одесского припортового завода (ОПЗ, ожидается в феврале-2018), "Центрэнерго" (в апреле-2018), 6 облэнерго, а также Объединенной горно-химической компании (ОГХК), Аграрного фонда и Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ).

Как сообщалось, из выставленных на продажу восьми контрольных пакетов акций Фонду удалось продать пять, покупателем их выступила компания Ornex, входящая в структуру группы СКМ Рината Ахметова. Были проданы 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1 млрд 4,676 млн грн, 25% акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 728,236 млн грн, 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" за 417,163 млн грн, 25% акций ПАО "Киевэнерго" за 759,633 млн грн и 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 млн грн.

При этом цена продажи "ДТЭК Захидэнерго" превысила стартовую в 1,2 раза, "ДТЭК Днипрооблэнерго" - почти в 2,1 раза, а пакеты акций еще трех энергокомпаний были проданы по стартовой цене.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 188,92 млн грн, или 1,1% от утвержденного в госбюджете плана в 17,1 млрд грн.