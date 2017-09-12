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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

СБУ: Китайцы выкупили контрольный пакет "Мотор Сич"

 

Служба безопасности Украины подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева (Воля народа) в незаконной продаже 56% акций крупного машиностроительного предприятия Мотор Сич китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда от 7 сентября.

Согласно решению, 6 апреля 2016 Мотор Сич получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

После этого, в течение 2016 года, гражданин Украины, имя которого в судебном решении не приводится, продал 56% акций ПАО Мотор Сич доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Согласно тексту решения суда, гражданин Украины, который якобы осуществил продажу акций Мотор Сичи, ранее напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% Мотор Сичи через подконтрольную Business House Helena и 15,7% через компании ООО Гарант Инвест, ООО Гарант Альфа, ЗАО Торговый дом" Елена, СК Мотор Гарант и другие структуры.

Ранее народный депутат, почетный президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций Мотор Сичи с 15,8% до 1%. СБУ в июле открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению".

Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал акции Мотор Сичи, которые учитываются на счетах СП ООО Драгон Капитал и принадлежат следующим компаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).

В комментарии ЛІГА.net Вячеслав Богуслаев не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций. "Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день. Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею где и как они покупали. У нас все в порядке, завод работает", - отметил Богуслаев. Владелец Dragon Capital Томаш Фиала не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о сделке.

Ранее в Мотор Сич заявляли, что поскольку с 1994 года Мотор Сич является акционерным обществом с частной формой собственности, акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам. Обращение таких акций является свободным и неподконтрольным самому предприятию.

"Информацию относительно владельцев акций предприятие получает из депозитарного учреждения лишь с целью информирования акционеров о результатах его работы и выплате дивидендов. Владельцы таких акций являются самостоятельными дееспособными участниками рынка ценных бумаг, действующими по собственному усмотрению, имеющими право продавать принадлежащие им акции любому физическому или юридическому лицу и несущими индивидуальную ответственность за совершенные ими правовые действия. Обращение таких акций осуществляется через лицензированные финансовые учреждения и не может быть подконтрольным эмитенту и его должностным лицам", - отмечалось в заявлении Мотор Сичи.

Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и Мотор Сич планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей Мотор Сич. Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью Мотор Сич Анатолий Малыш заявил в комментарии изданию Дело, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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