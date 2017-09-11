Суд арестовал имущество ЗАлКа

Суд арестовал все имущество единственного в Украине производителя первичного алюминия Запорожского алюминиевого комбината (Запорожье).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

По данным ведомства, арест наложен в ходе уголовного производства, открытого в 2016 году по подозрению должностных лиц ЗАлКа в присвоении имущества предприятия, что причинило ущерб на 5 млн гривен.

"С целью недопущения хищения государственного имущества, уничтожение предприятия, следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении арест на все имущество Запорожского алюминиевого комбината", - говорится в сообщении.

Расследование ведется по признакам частей 3 и 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц; совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Как сообщали Українські Новини, в августе СБУ сообщила совладельцу "РусАла" Олегу Дерипаске о подозрении в уничтожении ЗАлКа в интересах российских конкурентов.

Правоохранители сообщили о подозрении 9 членам организованной группировки в уничтожении ЗалКа в интересах российских конкурентов.

В марте СБУ сообщила о подозрении директору ЗАлКа в злоупотреблении служебным положением.

12 марта 2015 года Верховный Суд подтвердил постановление Высшего хозяйственного суда о возврате в государственную собственность 68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением его собственниками инвестиционных обязательств.

После этого доля компании "РусАл", ранее владевшей 97,5% акций комбината через компанию Velbay Holdings Limited (Кипр), сократилась до 29,5%, в свою очередь ФГИ было передано 68,01% акций ЗАлКа.

В июне 2015 года ФГИ установил оперативное управление на ЗАлКе.

В феврале 2001 года компания "АвтоВАЗ-Инвест", представляющая интересы российских компаний "АвтоВАЗ", концерна "Арлан" и Внешэкономбанка, купила у ФГИ 68% акций ЗАлКа.

В 2004 году 95% акций "АвтоВАЗ-Инвеста" купила российская промышленная группа СУАЛ, акционерами которой являлись бизнесмены Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.

В марте 2007 года активы "СУАЛа" были объединены с активами компании "Русский алюминий" и с глиноземными активами компании Glencore (Швейцария) в крупнейшую алюминиевую компанию "РусАл".

В феврале 2008 года Генпрокуратура подала иск в Хозсуд Киева с требованием расторгнуть заключенный в 2001 году договор купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа между ФГИ и "АвтоВАЗ-Инвестом".

Ранее ФГИ в ходе очередной проверки зафиксировал невыполнение инвестобязательств собственником ЗАлКа.

В Украине "РусАл" контролирует Николаевский глиноземный завод, который является единственным производителем глинозема в Украине, использующегося для производства алюминия.