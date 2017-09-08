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Первыми пилотными проектами концессии в Украине будут три портовых проекта
10:37 08.09.2017 |
Первыми пилотными проектами государственно-частного партнерства (ГЧП) в форме концессии в Украине будут проекты в инфраструктуре, а именно портовые проекты.
Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил первый виде-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе презентации нового законопроекта о концессии в Киеве в пятницу.
По его словам, первыми проектами будут концессия государственного стивидора "Ольвия", Херсонского морского торгового порта и железнодорожно-паромного комплекса порта "Черноморск".
С.Кубив добавил, что для модернизации устаревшей украинской инфраструктуры понадобится порядка $35 млрд. Такие средства можно привлечь только с помощью механизмов ГЧП, самым удачным из которых является концессия.
Говоря о вышеуказанных трех проектах, присутствующая на презентации заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева сообщила, что предварительное технико-экономическое обоснование для них уже готово. В сентябре начнется работа по ТЭО, а концессионные конкурсы планируется провести в 2018-2019 гг.
"Надеемся, что новый закон будет "обкатан" на сфере инфраструктуры, а затем будет успешно применяться и в других сферах"- добавила она.
В свою очередь, глава транспортного комитета Верховной Рады Ярослав Дубневич добавил, что крайне необходимо применять механизмы ГЧП для модернизации и развития железнодорожного хозяйства, где инфраструктура морально и физически устарела.
Как сообщалось, государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия" (ранее - специализированный морпорт "Октябрьск", Николаев) расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана, откуда осуществляется подход судов. Мощность порта позволяет перегружать до 3,5 млн тонн генеральных грузов в год. Основная специализация - переработка генеральных тарно-штучных грузов.
Херсонский морской порт расположен у правого берега Днепра в 15 милях от его устья. Подход к нему осуществляется по фарватеру, который проходит по р. Рвач, рукаву Ольховый Днепр и р. Днепр. К настоящему времени проектная глубина акватории порта составляет 8,25 м, объявленная осадка - 7,6 м.
В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины, ГП "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская обл.) в начале 2017 года решил начать подготовку по передаче в концессию целостного имущественного комплекса терминала №5 (железнодорожно-паромного комплекса).
МТП "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов - наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта - свыше 30 млн тонн.
Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.
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