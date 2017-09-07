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GT Group начинает импорт СУГ через Одессу
10:03 07.09.2017 |
Компания GT Trade, входящая в пул «Газтрон-Украина», впервые поставит танкер с СУГ на терминал «Укрлоудсистем» (г. Одесса). Об этом сообщила пресс-служба GT Group.
Танкер доставит 2,6 тыс. т алжирского СУГ 8-10 сентября, говорится в сообщении. Как сообщал enkorr, GT Group проведет сегодня, 7 сентября, аукцион по продаже 300 т из этого ресурса.
Ранее морские поставки газа в Украину осуществлялись через терминал «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» в Черноморске (Одесская область). Отличительной чертой «Укрлоудсистем» является наличие резервуарного парка мощностью единовременного хранения 6000 т. «За счет использования мощностей терминала в порту Одессы пропускная возможность южного региона может быть расширена до 20-25 тыс. т в месяц, а железнодорожные поставки дополнены автотранспортными», - сообщили в пресс-службе GT.
Как сообщалось ранее, перевалка в Черноморске ограничивала морской импорт СУГ в Украину наличием свободного ж/д-парка. Поскольку из-за отсутствия резервуаров в порту суда вынуждены разгружаться сразу в цистерны. Из-за низкой оборачиваемости ж/д-цистерн в Украине участники рынка оценивают максимальные возможности Черноморска по приему СУГ с моря на уровне 9-10 тыс. т в месяц.
По данным enkorr, «Укрлоудсистем» продолжит работу в смешанном режиме, переваливая газ как с судна, так и в судно.
По мнению участников рынка, в 2018 г. стоит ожидать переориентации объемов ТШО, переваливающихся сегодня через «Укрлоудсистем», на украинский рынок.
Перевалочные комплексы «Укрлоудсистем» и «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» входят в сферу влияния группы «Приват». Длительное время они работали в режиме перевалки СУГ с суши на море. В последние годы Одесский порт обслуживал транзитные грузы казахско-американской «Тенгизшевройл» (ТШО, разрабатывает месторождение Тенгиз в Западном Казахстане), Ильичевский - «Сибура». В 2016 г. ТШО, который экспортирует газ через трейдера Vitol, перебросил часть транзитных объемов из Одессы в Тамань, а «Сибур» - из Ильичевска в Усть-Лугу. В результате, среднемесячный объем транзитных поставок на «Укрлоудсистем» сократился до 32 тыс. т, а систематическая перевалка в Черноморске с марта 2016 г. прекратилась. При этом, по информации enkorr, для сохранения транзита казахского СУГ в Одессе «Приват» был вынужден предложить Vitol тариф на перевалку в разы ниже, чем в Тамани. В сентябре 2016 г. «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» впервые принял танкер с СУГ для перевалки с моря на сушу.
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