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Суд разрешил Генпрокуратуре провести осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств Приватбанка
14:18 06.09.2017 |
Печерский районный суд Киева 28 августа разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг "1+1 Media " по делу о хищении средств в Приватбанке.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
28 августа следователь ГПУ обратился в суд с просьбой предоставить разрешение на осмотр жилищно-офисного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом общей площадью 10 800 кв. м, которое расположено в Киеве по ул.Кирилловская, 23 (ранее улица Фрунзе).
Данное здание принадлежит ООО "Подол Недвижимость", в нем расположен медиахолдинг "1+1 Media" и телеканал ТЕТ.
Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.
Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами Приватбанка чужим имуществом, следствием назначена комплексно-комиссионная оценочно-строительная, оценочно-земельная и товароведческая экспертиза указанного здания.
Для проведения осмотра здания, следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.
28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как сообщали Українські Новини, в начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.
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В РУБРИКЕ
|Суд разрешил Генпрокуратуре провести осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств Приватбанка
Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года. Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
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