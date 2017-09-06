Печерский районный суд Киева 28 августа разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг "1+1 Media " по делу о хищении средств в Приватбанке.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

28 августа следователь ГПУ обратился в суд с просьбой предоставить разрешение на осмотр жилищно-офисного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом общей площадью 10 800 кв. м, которое расположено в Киеве по ул.Кирилловская, 23 (ранее улица Фрунзе).

Данное здание принадлежит ООО "Подол Недвижимость", в нем расположен медиахолдинг "1+1 Media" и телеканал ТЕТ.

Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.

Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.

В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами Приватбанка чужим имуществом, следствием назначена комплексно-комиссионная оценочно-строительная, оценочно-земельная и товароведческая экспертиза указанного здания.

Для проведения осмотра здания, следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.

28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия.

Как сообщали Українські Новини, в начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.