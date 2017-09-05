Национальный банк решил ликвидировать банк "Новый".

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

На основании решения правления Национального банка от 31 августа 2017 года №562-рш "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации публичного акционерного общества "Акционерный Коммерческий Банк "Новый" и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) №3907 от 01 сентября 2017 года отозвана банковская лицензия и введена процедура ликвидации банка "Новый".

По данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением (отчетом), за прошлый год стоимость чистых активов составила 1 315 889 тыс. гривен, сумма обязательств -1 267 372 тыс. гривен, размер собственного капитала составил 48 517 тыс. гривен.

Банк "Новый" имеет достаточно активов для расчета по его обязательствам.

Сообщается, что по предварительным расчетам, сумм, которые могут распределяться между акционерами после удовлетворения требований кредиторов не остается.

Как сообщали Українські Новини, 26 июня акционеры банка "Новый" одобрили прекращение банковской деятельности финансовым учреждением.

В середине июля НБУ отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных.

В середине августа ТАСкомбанк победил в конкурсе по выведению с рынка неплатежеспособного банка "Новый".

23 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договора о передаче части активов и части обязательств неплатежеспособного банка "Новый" в пользу принимающего ТАСкомбанка.