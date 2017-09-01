Финансовые новости
- |
- 01.09.17
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"ДТЭК Энерго" в I полугодии за счет переоценки убытков от потери активов на НКТ снизило убыток в 8,2 раза, до 1 млрд грн
07:36 01.09.2017 |
В "ДТЭК Энерго" отмечают, что основным драйвером изменений стала переоценка убытков от потери предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ). Так, если в отчетности за январь-март 2017 года убыток по НКТ составлял 6,974 млрд грн, то в отчетности за первое полугодие он снизился до 3,905 млрд грн.
"Сокращение убытка произошло за счет пересмотра обязательств предприятий, активы которых расположены на НКТ. Пересмотр финансовых обязательств был проведен во втором квартале, что привело к снижению убытка по отношению к первому кварталу", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе энергокомпании.
Выручка "ДТЭК Энерго" в отчетном периоде возросла на 18,8% (на 10,698 млрд грн) по сравнению с январем-июнем прошлого года - до 67,684 млрд грн.
Валовая прибыль компании по итогам первого полугодия 2017 года составила 9,364 млрд грн. Инвестиционный поток за январь-июнь-2017 составил 3,702 млрд грн, за январь-март - 1,405 млрд грн.
Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в январе-марте 2017 года сократило чистый убыток на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,418 млрд грн. Выручка компания в первом квартале-2017 возросла на 22% - до 38,645 млрд грн, а валовая прибыль компании составила 5,835 млрд грн.
"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине
ТОП-НОВОСТИ
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
|В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
|Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ENGIE и SOCAR начали хранить газ в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада»
|"Авангард" во ІІ-кв. 2017г сократил чистый убыток в 4,3 раза
|Нацсовет объявил предупреждение телеканалам группы Интер
|"ДТЭК Энерго" в I полугодии за счет переоценки убытков от потери активов на НКТ снизило убыток в 8,2 раза, до 1 млрд грн
|FINAM предлагает заработать на акциях "Сбербанка"
|"Укравтодор" обязался выполнить предписание НАПК в течение 10 дней
Это интересно
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида
|Хакеры могут убить 500 тыс. пользователей кардиостимуляторов
|В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком
|Новый Porsche Cayenne: новое шасси, поворотные задние колеса и сенсорные кнопки
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют