ДТЭК Энерго " в январе-июне 2017 года снизило убыток в 8,2 раза (на 7,223 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,003 млрд грн, свидетельствует отчетность на сайте компании.

В "ДТЭК Энерго" отмечают, что основным драйвером изменений стала переоценка убытков от потери предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ). Так, если в отчетности за январь-март 2017 года убыток по НКТ составлял 6,974 млрд грн, то в отчетности за первое полугодие он снизился до 3,905 млрд грн.

"Сокращение убытка произошло за счет пересмотра обязательств предприятий, активы которых расположены на НКТ. Пересмотр финансовых обязательств был проведен во втором квартале, что привело к снижению убытка по отношению к первому кварталу", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе энергокомпании.

Выручка "ДТЭК Энерго" в отчетном периоде возросла на 18,8% (на 10,698 млрд грн) по сравнению с январем-июнем прошлого года - до 67,684 млрд грн.

Валовая прибыль компании по итогам первого полугодия 2017 года составила 9,364 млрд грн. Инвестиционный поток за январь-июнь-2017 составил 3,702 млрд грн, за январь-март - 1,405 млрд грн.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в январе-марте 2017 года сократило чистый убыток на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,418 млрд грн. Выручка компания в первом квартале-2017 возросла на 22% - до 38,645 млрд грн, а валовая прибыль компании составила 5,835 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.