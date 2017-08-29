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Bunge инвестирует в развитие Николаевского порта $30 млн
20:53 28.08.2017 |
Американская компания Bunge инвестирует в развитие инфраструктуры Николаевского порта $30 млн. Соответствующий меморандум был подписан сегодня, 28 августа 2017 года, в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба министерства.
Это - третий крупный инфраструктурный проект, который будет реализован Bunge на территории Николаевского порта.
"Bunge - компания, которая работает в более чем 40 странах мира. Она осуществляет свою деятельность в аграрном секторе и является одними из ведущих мировых экспортеров зерновых и масличных грузов, а также, что немаловажно, одним из ключевых инвесторов в Николаевском морском порту. В 2011 г. было проинвестировано строительство современного терминала на $100 млн, в 2016 г. - проект строительства перегрузочного комплекса стоимостью $180 млн", - напомнил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Как заявил Томми Йенсен, главный исполнительный директор Bunge региона Европа, Ближний Восток и Африка, успешная реализация меморандума создаст мощности для расширения экспортного потенциала Украины на 400 тыс. т агропродукции в год.
"В рамках меморандума Администрация морских портов Украины планирует создание дополнительного якорного места для оперативной обработки судов Bunge и других стивидоров Николаевского порта, а также поддержку объявленных паспортных глубин в пределах акватории. Bunge со своей стороны обеспечит увеличение объемов перевалки и создание новых рабочих мест", - рассказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Ранее сообщалось, что морской терминал Ника-Тера в Николаеве, входящий в портовый бизнес группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, начал перевалку нового вида грузов - растительных масел.
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